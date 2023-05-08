Арестован обвиняемый в покушении на Захара Прилепина

Семеновский районный суд Нижегородской области по ходатайству следствия на два месяца арестовал Александра Пермякова, задержанного по делу о покушении на политика и писателя Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура. Александру Пермякову предъявлены обвинения в теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222.1 УК РФ).

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали под Нижним Новгородом. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте, господин Прилепин был ранен. Александр Пермяков после задержания сказал, что действовал по заданию СБУ. Российский МИД утверждает, что в первую очередь за покушение ответственны США.

Подробнее о покушении — в материале «Ъ» «Террорист Пермяков и неустановленные лица».

Лаура Кеффер