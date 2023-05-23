Мишустин: Россия и КНР могут сотрудничать в производстве гражданских беспилотников

Россия и Китай в рамках сотрудничества могут обмениваться передовыми технологиями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, сотрудничество двух стран может затрагивать в том числе сферу производства гражданских беспилотников и оборудования для нефтепереработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Направления нашего сотрудничества могут включать не только организацию промышленных производств и предприятий по глубокой переработке сырья, но и обеспечение взаимного доступа к передовым технологиям, продвижение перспективных инновационных решений и, конечно, гармонизацию национальных стандартов и технических требований»,— уточнил господин Мишустин (цитата по ТАСС).

По его мнению, «значительный потенциал представляет машиностроение для топливно-энергетического комплекса». В числе других перспективных направлений сотрудничества он назвал судостроение и станкостроительную отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс. «При реализации высокотехнологичных проектов правительство России готово оказывать предпринимателям двух государств всестороннюю поддержку»,— уверяет российский премьер.

Politico сообщала, что в конце 2022 года российские компании получили 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 т бронежилетов. Их доставили из Китая в Россию через Турцию и ОАЭ. По данным издания, китайские компании, в том числе одна, связанная с правительством страны, отправили России около 1000 карабинов и другое оборудование и экипировку. В США говорили, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. Пекин это отвергал.

Лаура Кеффер