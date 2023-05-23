Госуслуги не торопятся в «Гостех»

Минцифры предлагает отложить на год — до 1 июля 2024 года — запуск на платформе «Гостех» ФГИС «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг» (ФГИС ПГС). Система призвана стать «шлюзом» для предоставления госуслуг органами власти — в частности, избавить регионы от необходимости тратиться на разработку и запуск собственных решений. В пояснительной записке к проекту ведомство отмечает, что перенос связан с проблемами в согласовании необходимых документов в правительстве, источники же “Ъ” на рынке говорят о сложностях разделения рисков при миграции крупной информсистемы из экосистемы «Ростелекома», ответственного за портал госуслуг, в «Гостех», оператором которого является «Сбер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минцифры разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства о переносе на год — до 1 июля 2024 года — запуска ФГИС ПГС на единой цифровой платформе «Гостех». В ведомстве объясняют это новой редакцией положения о «Гостехе» (постановление правительства №2338 от 16 декабря 2022 года), требующей доработки нормативной базы для размещения ФГИС на платформе («Гостех», напомним, должен стать экосистемой для государственного ПО, позволяющей переиспользовать и конструировать новые системы, уже оплаченные бюджетом). Требование выделить ФГИС ПГС в отдельную систему введено постановлением правительства №1152 от 28 июня 2022 года, сейчас этот ресурс работает как модуль ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (заказчик — Минэкономики, оператор и собственник — Минцифры).

Сама ФГИС, в частности, должна стать специальной облачной платформой, которая позволит регионам и муниципалитетам обрабатывать заявления граждан, поступившие с единого портала госуслуг,— благодаря ей субъектам РФ не придется, как сейчас, разрабатывать и запускать для этого собственные решения с различным функционалом и техническими характеристиками (см. подробнее “Ъ” от 29 июня 2022 года). Отвечать за развитие и эксплуатацию ФГИС назначено Минцифры.

В свою очередь, в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” заявили, что сдвиг сроков связан с пересмотром формата размещения ИС на платформе. «Вместо частичной интеграции ФГИС ПГС перейдет на платформу полностью, на что требуется существенно больше времени, и позволит синхронизировать работы по переходу с теми ФОИВами, которые перейдут на платформу в 2023–2024 годах»,— отметили там.

В пояснительной записке к проекту о переносе сроков, однако, указано, что для создания и развития ГИС на платформе «Гостех» нужен план, утвержденный распоряжением правительства. Но в феврале в ведомстве Максута Шадаева разработали проект постановления правительства, в котором предлагали передать полномочия по утверждению плана президиуму правкомиссии по цифровому развитию — для ускорения работы. Новый порядок, однако, не заработал (по состоянию на 3 мая 2023 года проект находился на согласовании в аппарате правительства), а проект распоряжения правительства об утверждении плана (по «старой» модели) только вносится Минцифры в Белый дом. «С учетом этого развитие ФГИС ПГС на платформе "Гостех" до 1 июля 2023 года невозможно»,— указывает разработчик.

Несколько источников на IT-рынке, впрочем, рассказали “Ъ”, что бюрократические перипетии информсистем имеют и содержательную подоплеку: дело в том, что оператором «Гостеха» выступает «Сбер», а модуля, обеспечивающего работу ФГИС ПГС на портале госуслуг,— дочерняя структура «Ростелекома». По данным собеседников “Ъ”, задержка «переезда» ФГИС из одной экосистемы и интеграция ее в другую обусловлены техническими сложностями разделения рисков и ответственности между прежним и будущим «держателями» — без четко закрепленной процедуры обе стороны могут получить претензии, связанные как с возможными утечками данных, так и с работоспособностью ГИС в целом.

Венера Петрова