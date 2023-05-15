Донбасские депутаты могут повторить

Депутаты Народных советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), избранные в период их самопровозглашенной независимости, примут активное участие в сентябрьских выборах. По подсчетам “Ъ”, вновь побороться за мандат — уже в составе России — планируют более 80% парламентариев Донбасса. Большая их часть ожидаемо пойдет от «Единой России» (ЕР). Кандидаты из числа действующих депутатов будут и у думской оппозиции, но значительно меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным сайта предварительного партийного голосования (праймериз) ЕР, на выборы в Народный совет (НС) ДНР от партии власти намерены баллотироваться 57 из 93 действующих депутатов, или 61%. В НС ЛНР этот показатель существенно выше: из 50 парламентариев в предварительном голосовании участвуют сразу 45 (90%). Всего на праймериз в ДНР заявилось 289 человек, в ЛНР — 206, то есть в обоих случаях каждый пятый участник — это действующий депутат.

Напомним, выборы первых созывов парламентов ДНР и ЛНР в составе России пройдут 10 сентября. Они будут сформированы из 90 и 50 депутатов соответственно, избранных целиком по пропорциональной системе — по партийным спискам. Мандаты получат кандидаты тех партий, за которые проголосуют более 5% избирателей. Выборы по мажоритарной системе (одномандатным округам) проводиться не будут, поскольку значительная часть территории Донбасса по-прежнему находится под контролем вооруженных сил Украины.

Народный совет ДНР в его нынешнем виде существует с сентября 2014 года, когда в самопровозглашенной республике прошли первые выборы. Второй созыв парламента (уже по российским стандартам — сроком на пять лет) был сформирован в 2018 году. На тот момент партий в ДНР не было, поэтому кандидаты баллотировались от общественных движений — «Донецкой республики», которой руководит нынешний врио главы ДНР Денис Пушилин (за список проголосовало 72,4% избирателей), и «Свободного Донбасса», лидером которого является бывший замминистра образования ДНР Владимир Медведев (26%). Сейчас в первую фракцию входит 68 депутатов, во вторую — 25 депутатов.

Все действующее руководство НС ДНР рассчитывает пойти на сентябрьские выборы от ЕР. В частности, в праймериз принимают участие спикер парламента, бывший народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Бидевка, вице-спикер Сергей Прокопенко и глава фракции «Донецкой республики» Валерий Скороходов. Все трое — депутаты первого созыва. Также в предварительном голосовании единороссов участвуют председатели 12 из 17 комитетов НС.

Практически все из 46 заявившихся на праймериз депутатов «Донецкой республики» уже стали членами ЕР. Исключение составляют только бывший мэр Макеевки Юрий Покинтелица, а также полковники Народной милиции ДНР Константин Кузьмин и Александр Куренков — они участвуют в предварительном голосовании в качестве сторонников партии власти. Члены фракции «Свободный Донбасс» встают в ряды единороссов не так охотно: из 11 депутатов, которые заявились на праймериз, партбилет получили только пять. Еще пять парламентариев являются сторонниками ЕР, а один — бывший ополченец Павел Данилов — беспартийный.

Представители прежней политсилы Дениса Пушилина, ныне возглавляющего республиканскую ячейку ЕР, принимают участие в праймериз единороссов заметно активнее коллег: от партии власти намерены баллотироваться 68% членов фракции «Донецкой республики» и только 44% — «Свободного Донбасса». Последняя станет своего рода «инкубатором» для парламентской оппозиции, поскольку сразу пять ее членов пойдут на выборы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП). Об этом “Ъ” рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев, курирующий в партии политические вопросы. Также два члена «Свободного Донбасса» войдут в список ЛДПР, сообщил “Ъ” координатор ее донецкой ячейки Андрей Крамар. Всего у эсеров будет шесть кандидатов из числа действующих депутатов НС, у либерал-демократов — пять. А вот у КПРФ — ни одного. Несмотря на это, коммунисты выставят «солидный список», в головной части списка будет, например, «один из основателей ДНР», второй спикер НС (с июля по ноябрь 2014 года) Борис Литвинов, заявил “Ъ” первый зампред ЦК Компартии Юрий Афонин.

В парламенте ЛНР ситуация гораздо проще. Из пяти действующих депутатов, которые не принимают участия в праймериз единороссов, трое будут баллотироваться от оппозиционных парламентских партий: Александр Ермоленко — от КПРФ, Андрей Тамбовцев — от СРЗП, Максим Уваров — от ЛДПР. Будет ли «квота» из действующих депутатов у «Новых людей», пока неизвестно: в пресс-службе партии не ответили на вопрос “Ъ”.

Руководство луганского НС, как и в случае с донецким, рассчитывает на участие в выборах от «Единой Росси». В частности, на праймериз заявились спикер парламента, секретарь ячейки ЕР Денис Мирошниченко, его заместители Дмитрий Хорошилов и Олег Коваль, а также шесть из семи председателей комитетов. Все 45 участников предварительного голосования из числа действующих депутатов НС ЛНР — члены ЕР.

Источник, близкий к руководству партии власти, обращает внимание на то, что по участникам праймериз пока рано судить об итоговой конфигурации списка единороссов: заявиться может каждый, вопрос — кто выиграет. При этом на разницу в активности донецких и луганских парламентариев может влиять и еще один фактор, говорит собеседник “Ъ”: «В ЛНР многие из депутатов воевали, включая Мирошниченко. Логика есть».

Андрей Прах, Андрей Винокуров