Бывшая судья не убедила новыми доводами

Как стало известно “Ъ”, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила обращение экс-судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат. Обвиняемая в посредничестве при передаче взятки в размере $50 тыс., госпожа Кондрат попыталась в связи с «вновь появившимися обстоятельствами» оспорить разрешение ВККС на ее уголовное преследование, данное Следственному комитету России в июле 2021 года. Защита бывшей судьи настаивала, что в основе решения ВККС лежит не имеющее отношения к делу клиентки и до сих пор засекреченное определение Верховного суда от 2020 года. Однако коллегию новая информация не убедила.

Высшая квалификационная коллегия судей рассматривала ходатайство Елены Кондрат почти два часа, причем большую часть этого времени заняло выступление самой бывшей судьи, которая общалась с участниками заседания по видеосвязи из СИЗО, в котором она сейчас находится. Госпожа Кондрат повторила бывшим коллегам основные тезисы своего обращения, настаивая на пересмотре решения ВККС от 12 июля 2021 года в связи с «новыми и вновь открывшимися обстоятельствами». Главным же аргументом отставного судьи стало то обстоятельство, что определение ВККС, которая разрешила СКР возбудить в отношении госпожи Кондрат уголовное дело, являлось незаконным, поскольку в его основе лежит решение Верховного суда (ВС) РФ, которое не относится к коррупционному расследованию. Дело в том, настаивали адвокаты экс-судьи, что решение ВС от 2 июля 2020 года, которым разрешалось проведение в отношении госпожи Кондрат комплекса оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), в том числе оперативного эксперимента, до сих пор засекречено и его нет ни в материалах доследственной проверки, ни в самом уголовном деле. При этом режим секретности у определения Верховного суда, подчеркнули защитники, истек еще в январе 2021 года.

Кроме того, адвокаты госпожи Кондрат, пытаясь убедить коллегию в своей правоте, привели данные, которые в материалах дела их клиентки присутствуют. В частности, они указали, что из показаний судьи Елены Махалкиной, которой, по версии следствия, Елена Кондрат передала взятку в $50 тыс., следует, что впервые коррупционное предложение от своей коллеги она услышала 1 сентября 2020 года, а заявление об этом в ФСБ она написала в октябре того же года. Таким образом, сделала вывод защита, на момент принятия Верховным судом решения о проведении ОРМ у следствия не могло быть никаких данных, подтверждающих противозаконные намерения их клиентки.

Однако доводы госпожи Кондрат и ее адвокатов членов ВККС не убедили, и, посовещавшись около получаса, они оставили своей решение двухлетней давности без изменения.

Напомним, что уголовное дело в отношении Елены Кондрат в 2021 году возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а расследовало его ГСУ СКР по Москве. Верховный суд санкционировал арест обвиняемой, мера пресечения до сих пор остается неизменной.

В деле всего один эпизод, который следствие квалифицировало как посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Как следует из материалов расследования, летом 2020 года судья Кондрат в силу занимаемой должности узнала, что ее коллега Елена Махалкина, рассматривавшая дело о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства», намерена привлечь к субсидиарной ответственности ряд лиц. По версии следствия, за $50 тыс. Елена Кондрат предложила госпоже Махалкиной, с которой дружила более десяти лет, исключить из этого списка некоторых людей и компании. Первое предложение было сделано в сентябре 2020 года в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной, где обедали судьи. Впоследствии во время телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по версии СКР, продолжила убеждать госпожу Махалкину принять требуемое решение, не называя при этом заказчика коррупционного предложения. Он так и не был установлен следствием.

12 октября 2020 года госпожа Махалкина написала заявление в ФСБ, и дальше все переговоры коллег проходили под контролем оперативников. А вечером 18 октября 2020 года Елену Кондрат задержали при передаче денег в машине, но, учитывая ее статус судьи, вскоре освободили. Позже глава СКР обратился за разрешением на уголовное преследование судьи.

По словам адвоката Алексея Ковалева, представляющего интересы госпожи Кондрат, он намерен дождаться мотивировочной части решения ВККС, а затем станет понятно, какие действия в дальнейшем предпримет защита бывшей судьи.

Владислав Трифонов