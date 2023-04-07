Судью Кондрат в суде заждались

Завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Кондрат — бывшей судьи арбитражного суда Москвы, жены экс-замгенпрокурора РФ Николая Кондрата. Она обвиняется в посредничестве при передаче взятки в $50 тыс. своей коллеге Елене Махалкиной. Деньги передавались за исключение нескольких физических и юридических лиц из списка солидарной ответственности по делу, которое рассматривала госпожа Махалкина. Она же признана потерпевшей и по уголовному делу сына Елены Кондрат — Николая Кондрата, который, по версии следствия, готовил ее убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен Судья Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен

Уголовное дело в отношении бывшей арбитражной судьи сотрудники ГСУ СКР по Москве расследовали с ноября 2021 года. Возбуждал же его лично председатель комитета Александр Бастрыкин, получивший добро на это Высшей квалификационной коллегии судей. Спустя еще полгода уже Верховный суд санкционировал арест Елены Кондрат, и с тех пор мера пресечения у женщины не изменилась.

Сегодня в ГСУ СКР сообщили о завершении расследования. По данным «Ъ», накануне днем адвокаты экс-судьи подписали протокол о завершении ознакомления с 13 томами ее уголовного дела.

Интересно, что одно время обвиняемая фигурировала в них как Светлана Хондрат. Это случилось после того, как женщина, по версии ФСБ, поменяла свои установочные данные во время поездки в Грозный. Однако адвокатам удалось доказать, что это ошибка, и к концу расследования обвиняемой вернули фамилию.

В деле всего один эпизод, который относится к 2020 году. Действия по нему Елены Кондрат квалифицированы как посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как следует из материалов расследования, летом 2020 года судья Кондрат в силу занимаемой должности узнала, что ее коллега Елена Махалкина, рассматривавшая дело о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства», намерена привлечь к субсидиарной ответственности ряд лиц.

По версии следствия, за $50 тыс. Елена Кондрат предложила госпоже Махалкиной, с которой дружила, исключить из этого списка нужных ей людей и компании. Первое предложение было сделано в сентябре 2020 года в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной, где обедали судьи.

Впоследствии во время телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по версии СКР, продолжила убеждать госпожу Махалкину принять требуемое решение, не называя при этом заказчика коррупционного предложения. Он так и не был установлен следствием.

12 октября 2020 года госпожа Махалкина написала заявление в ФСБ, и дальше все переговоры женщин проходили уже под контролем оперативников вплоть до передачи денег, состоявшейся вечером 18 октября 2020 года во дворе дома, где жила Елена Кондрат. Тогда же ее задержали, но, учитывая статус, вскоре освободили.

Как отмечают в СКР, обвиняемая «активно противодействовала ходу расследования». Так, Елена Кондрат не являлась на следственные действия и даже покинула Москву, в связи с чем ее объявили в федеральный розыск и снова задержали.

Свою вину Елена Кондрат не признает. А ее защита считает, что основные доказательство по делу были получены с нарушением требований законодательства, в частности закона «Об оперативно-разыскной деятельности». По словам адвоката Алексея Ковалева, на момент проведения оперативного эксперимента в отношении его клиентки отсутствовало решение Верховного суда, разрешающее подобные мероприятия. На этом основании защита требует исключить «незаконно полученные доказательства из материалов дела».

По версии защиты, Елена Кондрат передавала коллеге не взятку, а деньги, которых ей не хватало для покупки квартиры. Елена Махалкина, отмечает представитель обвиняемой, сама попросила об этом.

Стоит отметить, что госпожа Махалкина фигурирует в еще одном уголовном деле — сына Елены Кондрат Николая. Молодой человек, по версии следствия, готовил убийство судьи, давшей показания против его матери. На автомобиле Елены Махалкиной по указанию Кондрата-младшего были установлены GPS-трекеры для отслеживания его маршрутов. Это дело сейчас слушается в Мособлсуде.

Материалы же дела Елены Кондрат переданы в прокуратуру для утверждения обвинения.

Владислав Трифонов