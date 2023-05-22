Милорад Додик идет на третий заход

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил, что встретится 23 мая в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будет уже третья за последний год встреча российского президента с лидером боснийских сербов, который позиционирует себя как ключевого партнера Москвы на Балканах. Милорад Додик рассчитывает на поддержку Кремлем своего курса на полную самостоятельность РС в составе Боснии. России же, как говорят “Ъ” балканские эксперты, «важно не допустить реализации планов Запада по интеграции Боснии в НАТО и ЕС, которые невозможны без согласия Республики Сербской». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: пресс-служба президента РФ Милорад Додик

Фото: пресс-служба президента РФ

Переговоры с Владимиром Путиным в Москве 23 мая Милорад Додик анонсировал в интервью вещательной компании «Радио и телевидение Республики Сербской» еще за пару недель до визита в Россию. Позже глава представительства РС в России Душко Перович сообщил, что Милорад Додик обсудит с Владимиром Путиным «развитие экономического сотрудничества, Дейтонское соглашение и давление (Запада) на Республику Сербскую».

Несмотря на заявленную стандартную повестку дня, нынешняя встреча в Москве сугубо протокольной не станет, и обе стороны, похоже, придают ей важное значение.

Глава Республики Сербской встречается с президентом РФ уже в третий раз за последний год: в июне прошлого года они общались в Санкт-Петербурге и в сентябре — в Москве.

А в преддверии нынешней встречи интервью двум телеканалам РС дали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Александр Грушко. Представитель Кремля анонсировал укрепление связей между Россией и Республикой Сербской, выразив ожидания Москвы, что РС «не поддастся давлению Запада» и не присоединится к санкциям против РФ. А замглавы российского МИДа заверил, что Россия продолжит инвестировать в Республику Сербскую, в первую очередь в нефтегазовой отрасли.

Повышенное внимание Москвы к отношениям с РС неслучайно. Милорад Додик позиционирует себя как ключевого партнера РФ на Балканах. И это соответствует действительности. Его позиция по региональным вопросам практически совпадает с российской. Как и лидер боснийских сербов, Москва не признает нового высокого представителя ООН в Боснии Кристиана Шмидта, вступившего в должность два года назад без утверждения Совбезом ООН. Россия вообще выступает за упразднение поста высокого представителя, называя его «тормозом на пути развития Боснии и Герцеговины».

Главное же — РФ требует неукоснительного соблюдения Дейтонских соглашений по Боснии, особенно в части самостоятельности Республики Сербской, и встречает в штыки все попытки пересмотра Дейтона под предлогом повышения функциональности БиГ.

Наконец, несмотря на то что формально Босния присоединилась к санкциям против России, Милорад Додик фактически блокирует их реализацию.

«России важно не допустить осуществления планов Запада по ускорению интеграции Боснии в НАТО и ЕС, которые невозможны без согласия РС. И тут Додик для Москвы очень полезен»,— говорит “Ъ” балканский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич из хорватского издания Jutarnji list.

Этот тезис косвенно подтвердил и Александр Грушко в интервью «Радио и телевидению РС». «Втягивание Боснии в Евросоюз, а тем более в НАТО, лишь создает дополнительные опасности появления новых разделительных линий, а не объединяет Балканский регион»,— предупредил высокопоставленный российский дипломат.

Со своей стороны, Милорад Додик рассчитывает на поддержку Кремлем своего курса на полную самостоятельность РС в составе Боснии. В последнее время президент Республики Сербской не раз предупреждал о возможности ее выхода из состава БиГ, если центральные власти и представитель мирового сообщества в Боснии не прекратят блокировать планы РС перевести в свою собственность недвижимое имущество на ее территории. Перед визитом в Москву Милорад Додик повторил это предупреждение Западу в интервью российскому телеканалу RT Balkan.

Визит президента Республики Сербской в Москву и анонсированное укрепление ее связей с РФ встречают жесткое неприятие со стороны Запада.

«Ни одно правительство на каком бы то ни было уровне не должно расширять сотрудничество с Россией, пока та продолжает агрессию против Украины»,— предупредило посольство США в Сараево. А посетивший на днях Боснию комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархели высказался еще жестче: «Наши союзники в Россию не едут».