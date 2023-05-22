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ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, сократив макропруденциальные лимиты (МПЛ) на третий квартал 2023 года. МПЛ для третьего квартала 2023 года сокращаются на 5 п. п. по сравнению со вторым кварталом.

ЦБ устанавливает МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам. МПЛ призваны ограничить долю рискованных займов в общем объеме выдач.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение всех платежей по кредитам к совокупному доходу заемщика. Если эта пропорция превышает 50%, то заемщику приходится платить по займам больше половины своего ежемесячного дохода.

Доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 30% (40% в четвертом квартале 2022 года) при значении МПЛ в 35%. Рост задолженности в первом квартале составил 2,5%, в апреле — 1,2%, что было обеспечено увеличением спроса на кредиты со стороны населения. Количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

С начала 2023 года ЦБ РФ ввел количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов. Речь идет о случаях, когда займы выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой и на длительный срок. Подобные ограничения вводятся напрямую на объем кредитов, которые могут быть выданы за квартал. При этом, по оценкам ЦБ, данные меры затронут не более 10% выдаваемых кредитов.

В 2022 году ставки по розничному кредитованию в моменте превышали 20%, доходы россиян, по данным Росстата, постоянно снижались, само население, под данным ЦБ, переходило на сберегательную модель потребления. Несмотря на это, финансовые организации выдали займов на рекордные 27 трлн руб.

О ситуации на рынке микрофинансирования читайте в публикации «Ъ» «Заемщики маются без долгов».

Мария Федотова

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