Заемщики маются без долгов

Микрофинансовые организации (МФО) столкнулись со снижением спроса на займы перед майскими праздниками на 3–6%. Это связано и со сберегательной моделью поведения заемщиков, и с более частыми отказами на фоне регуляторных ужесточений. Пока общий тренд на рынке направлен на удлинение сроков выдач при сохранении суммы займа, что позволяет «размазать» долговую нагрузку клиента. Но с июля рынок должен будет перенастраивать продуктовую линейку к снижению максимальной ставки по займам с 1% в день до 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

МФО наблюдают снижение спроса на микрозаймы в преддверии майских праздников, хотя традиционно, кроме кризисного 2022 года (тогда в весенние месяцы падение спроса на займы достигало 35%). Раньше конец апреля был одним из пиковых сезонов для сегмента микрофинансирования на фоне подготовки россиян к длинным выходным. «Активность заемщиков снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, обязывающих МФО более тщательно проверять своих заемщиков (см. “Ъ” от 30 марта)»,— поясняет гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

Так, например, в компании «Лайм-Займ» рассказали, что в период с 24 по 30 апреля 2023 года было подано 49,4 тыс. заявок на получение микрозаймов, что на 6% ниже, чем в период с 24 по 30 марта. Для сравнения, в 2021 году рост за аналогичный период составил 11%, отмечает управляющий директор «Лайм-Займ» Олеся Кисилева. Кроме того, прежде чем брать новые займы, заемщики решили погасить старые: в последние дни апреля объем погашений увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом марта, замечает госпожа Кисилева. «В среднем каждый третий заем, по которому проходят регулярные выплаты, погашается досрочно»,— подтверждают в СРО «МиР».

Снижение или как минимум замедление спроса подтверждают и в других компаниях. Объемы выдач, правда, пока растут, но в апреле этого года динамика чуть ниже, чем годом ранее, говорит гендиректор Webbankir Андрей Пономарев: 3,4% в апреле текущего года против 5,2% годом ранее. Количество заявок перед майскими праздниками снизилось на 5% относительно прошлого года, уточняет директор по маркетингу MoneyMan Андрей Грезнев.

В последних числах апреля 2023 года количество обращений за займом было на 3% меньше, подтверждает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. «На фоне перехода к сберегательной модели поведения россияне стараются минимизировать траты на второстепенные нужды, к которым относятся праздничные расходы»,— полагает он.

Несмотря на снижение числа заявок, объем выдач за последнюю неделю апреля вырос на 14%, отмечают в «Лайм-Займ». Это связано с ростом среднего чека займа, поясняют в компании. Наиболее заметный рост показали выдачи среднесрочных займов. Такой подход к выдачам позволяет компаниям сохранять приемлемый уровень одобрения и при этом соответствовать регуляторным нормам по доле заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

«Среднесрочные займы позволяют снизить долговую нагрузку клиентов. Например, возьмем двух клиентов с одинаковым уровнем ПДН. Один из них берет заем до зарплаты на 20–25 дней и сумму в 7 тыс. руб., а второй — среднесрочный заем на 2–3 месяца и 15 тыс. руб.,— поясняет Олеся Кисилева.— Ежемесячная долговая нагрузка у второго клиента будет ниже (расчет ПДН осуществляется именно как доля в среднем ежемесячном доходе.— “Ъ”), так как он гасит долг частями».

Однако долгосрочные продукты предлагаются лишь наиболее благонадежному сегменту клиентов с хорошей кредитной историей, как внутри компании, так и вне, говорит Ион Болобошенку. «Так удается минимизировать уровень вероятных потерь от потенциальных социально-экономических колебаний. Именно поэтому в кризис долгосрочные ссуды — это первое, что ограничивают кредиторы»,— поясняет он. Итоговый уровень просрочки у среднесрочных займов примерно на 3–4 п. п. выше, чем у коротких до зарплаты, признает Олеся Кисилева.

«Общая тенденция для МФО сейчас — увеличение среднего срока при неизменной сумме микрозайма. По данным Банка России, средний чек в розничных микрозаймах порядка 13 тыс. руб. (не индексируется уже два года)»,— добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Грядущее ограничение предельной ставки с 365% до 292% годовых с 1 июля, полагает он, потребует «очередной точной настройки продуктовой линейки МФО».

Полина Трифонова