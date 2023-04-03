Долги дошли до рекорда

Закредитованность россиян достигла рекордного уровня. По подсчетам «Скоринг Бюро», больше половины заемщиков в стране оформили как минимум две ссуды. Такие значения аналитики наблюдают впервые в истории. Причем особенно активно растет доля клиентов банков, которым одобрили пять и более займов, она увеличилась почти на 2 процентных пункта — до 7%. Три кредита взял каждый десятый заемщик. В чем причина такого тренда? И какие риски он несет для рынка? Разбирался Иван Хорушевский.

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В 2022 году ставки по розничному кредитованию в моменте превышали 20%, доходы россиян, по данным Росстата, постоянно снижались, а само население, если верить Центробанку, переходило на сберегательную модель потребления. Но даже несмотря на все это, финансовые организации выдали займов на рекордные 27 трлн руб. Тренд кажется парадоксальным, но лишь на первый взгляд, полагает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Спрос на кредиты в 2022 году существенно упал, а у многих людей, у которых они были, могло резко ухудшиться финансовое положение, им приходилось брать второй или третий кредит, чтобы отдавать прошлый. Это проблема, потому что в России имеющие более одного кредита — это в основном люди либо бедные, либо с доходами ниже средних».

Клиентам с очень высокой долговой нагрузкой — выше 80% — в 2022 году банки выдавали почти половину ипотек и около трети потребительских займов. Причем выплаты по последним россияне нередко задерживали — каждая седьмая ссуда оказалась просрочена более чем на три месяца, подсчитали в агентстве «Долговой консультант». Несмотря на это, финансовые организации продолжали оформлять кредиты, как будто закрывая глаза на очевидные риски. На самом деле поступали так в основном мелкие игроки рынка, которые вряд ли задержатся на нем надолго, отмечает президент Альфа-банка Олег Сысуев:

«Конкуренция заставляет. Когда акционеры каждый раз требуют выполнения бизнес-планов, выплаты дивидендов и прибыли, менеджмент зачастую принимает решение, которое, в общем-то, граничит с разумным, чтобы заработать себе бонусы и отчитаться перед акционерами. Рынок будет перераспределяться и дальше. Клиенты начнут уходить к более крепким и состоятельным банкам».

Крупные игроки рынка работают с закредитованными клиентами аккуратнее, например, повышают ставки, стараясь застраховать себя от потенциальных просрочек. К тому же с 1 января они в принципе не могут выдавать заемщикам с высокой долговой нагрузкой больше четверти всех потребзаймов — это новые требования регулятора.

Но есть нюанс: дело в том, что число заявителей с благополучной кредитной историей сокращается, признались представители нескольких банков, с которыми поговорил “Ъ FM”. Они не исключили, что вскоре подход к более рисковым клиентам и регулятору, и финорганизациям все же придется смягчить, иначе кредитным компаниям не с кем будет работать. И это проблема не только для банковского сектора, но и для экономики в целом, предупреждает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«Переизбыток ипотечных займов привел к накоплению уже больших объемов не очень качественных кредитов, это видно по уровню банкротства физических лиц. Власти пытаются сказать, что спад закончен, экономика вышла на траекторию роста, и они ждут увеличение спроса. Однако домохозяйства могут и не стать драйвером, который будет вытаскивать нас из этого кризиса, а других я особо и не вижу».

Те редкие прогнозы, которые предрекают российской экономике в 2023 году не спад, а рост, действительно объединяет лишь надежда на увеличение потребительского спроса. Так что высокая закредитованность, как отмечают собеседники “Ъ FM”, способна не только разрушить надежды оптимистов, но и снизить уровень ВВП, причем гораздо сильнее 0,8%, на которые рассчитывает Минэкономразвития.

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