Банки закладывают динамику

По итогам прошлого года объемы потребительского кредитования в Петербурге оценочно сократились почти на 10%. ЦБ принимает меры, чтобы еще больше замедлить динамику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году объем выдачи кредитов банками по сравнению с 2021 годом упал примерно на 30%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2022 году объем выдачи кредитов банками по сравнению с 2021 годом упал примерно на 30%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рынок потребительского кредитования не показывает существенного роста. Как отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, по итогам 2022 года в целом по стране потребительское кредитование выросло, по данным ЦБ, менее чем на 3%, что связано с ужесточением кредитных политик банков, а также со снижением потребительской активности населения.

«Потребительское кредитование сильно затормозилось. Прирост в символические 3% при инфляции более 10% означает спад»,— говорит директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. По его мнению, такая динамика связана прежде всего с ужесточением банковского скоринга. «В начале года был обвал, с середины года начался рост. К концу 2022 года темпы потребительского кредитования восстановились к докризисным уровням»,— отмечает господин Тузов.

В январе потребительское кредитование выросло несущественно — на 0,5% (в декабре 2022 года +0,1%), сообщил ЦБ. Низкий рост свидетельствует как об осторожной кредитной политике банков (в том числе в связи с необходимостью соблюдать макропруденциальные лимиты), так и о сдержанном спросе со стороны потребителей, сообщатся в отчете о развитии банковского сектора РФ в январе 2023 года.

По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, с начала текущего года ЦБ РФ ввел количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов. Речь идет о случаях, когда займы выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой и на длительный срок. Подобные ограничения вводятся напрямую на объем кредитов, которые могут быть выданы за квартал. Это способно притормозить восстановление потребительского кредитования, считает аналитик. При этом, по оценкам ЦБ, данные меры затронут не более 10% выдаваемых кредитов.

«Установив макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам с 1 января 2023 года, ЦБ ограничит выдачу высокорискованных займов, сделает ее менее выгодной. Эти меры приведут к повышению стоимости потребительского кредитования и к ужесточению требований к заемщикам»,— комментирует Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации.

В Петербурге отмечались «просадки»

По оценкам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, основанным на данных ЦБ РФ, банки Санкт-Петербурга в 2022 году выдали потребительских кредитов на сумму 760,7 млрд рублей, что на 9,9% меньше, чем в 2021 году. Снижение в основном объясняется заметной просадкой выдач в марте — мае прошлого года на фоне резкого роста экономической неопределенности в стране после начала СВО и скачка кредитных ставок, объясняет аналитик.

Портфель потребительских кредитов питерских банков, по данным господина Додонова, повысился в 2022 году на 1,9%, до 617,5 млрд рублей. В целом динамика потребительского кредитования в Петербурге соответствует общероссийской, отмечает аналитик. В РФ выдачи потребкредитов в прошлом году снизились на 11,2%, а портфель таких кредитов увеличился на 3%.

Данных по отдельным направлениям ЦБ РФ не приводит. По оценке Frank RG, объем автокредитования в прошлом году просел на 35,6%, POS-кредитования — на 7,6%. «Портфель кредитных карт за год вырос на 18,7%. Вероятно, граждане лучше осознали большее удобство и гибкость такого вида потребкредитования, и на фоне ужесточения кредитных политик банков кредитные карты частично заместили кредиты наличными»,— говорит господин Додонов.

В прошлом году наиболее интенсивно развивался общий оборот в сегменте BNPL (оплата частями, в рассрочку), отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Участники рынка говорят о десятикратном росте рассрочки по сравнению с 2021 годом — до нескольких десятков миллиардов рублей, приводит данные аналитик. Это напрямую связано со снижением реальных доходов населения и с двузначной инфляцией. Портфель кредитных карт по итогам года оценивается в 2,37 трлн рублей, его доля выросла относительно 2021 года примерно на 3–4%, добавляет господин Чернов (официальной статистики еще нет).

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка, по итогам 2022 года розничный кредитный портфель банка (включая ипотеку) вырос в регионе на 12% и превысил 1,43 трлн рублей. Половина портфеля банка в СЗФО приходится на Петербург — 739,5 млрд рублей (рост на 16%).

«Мы наблюдали рост популярности кредитных карт, при этом основной рост приходится на Петербург. Еще 26% от общего портфеля займов приходится на потребительское кредитование. Темпы потребительского кредитования в 2022 году в "Сбере" в СЗФО сохранились на уровне 2021 года, по Петербургу мы фиксируем рост на 5%»,— прокомментировали в пресс-службе.

В 2022 году объем выдачи кредитов по сравнению с 2021 год упал примерно на 30%, если брать весь год. Основное падение спроса и выдач было в марте-апреле и октябре-ноябре»,— рассказывает руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев. Трендом последнего времени, по его словам, остается развитие цифровых каналов: сейчас на них приходится более 50% заявок и выдач, и эта доля растет.

В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что объем розничных кредитов в Петербурге в 2022 году превысил уровень 2021 более чем на 20%, показав динамику лучше общероссийской.

Ставки смотрят на ЦБ

Кредитные ставки в прошлом году были очень волатильными, что также отразилась на объемах рынка потребкредитования. В марте 2022 года они сильно выросли вслед за ключевой ставкой и на фоне общего шока, который испытала российская экономика в связи с введением Западом жестких санкций. В дальнейшем ставки стали довольно быстро снижаться вслед за ключевой ставкой, а также благодаря определенной стабилизации экономической ситуации в стране. Частичная мобилизация привела к новому росту ставок в сентябре и октябре, но он оказался гораздо менее выраженным, и с ноября снижение ставок продолжилось, вспоминает Игорь Додонов.

По данным ЦБ, средняя ставка по потребительским кредитам в стране в декабре равнялась 17,43%, что на 2,4 п. п. выше, чем в начале прошлого года. Официальной статистики за более поздний период пока нет. По данным портала «Финуслуги», по состоянию на 15 февраля средняя ставка по потребкредитам в топ-20 банков составляла 19,26%. Как отмечает Андрей Афанасьев, ставки потребительского кредитования в 2022 году находились в корреляции с ключевой. Сейчас средние ставки находятся на уровне 12–15%, акционные и маркетинговые предложения — чуть ниже.

Динамика ставок по потребительским кредитам в нынешнем году будет зависеть от таких факторов, как траектория монетарной политики Банка России, развитие ситуации в экономике, геополитическая обстановка, считает господин Додонов. На своем последнем заседании ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку, однако указал на увеличение вероятности ее повышения в будущем на фоне растущих проинфляционных рисков, добавляет аналитик. В связи с этим в ближайшие месяцы он не исключает определенного роста кредитных ставок.

Господин Чернов считает, что в 2023 году ставки по потребительским кредитам могут вырасти на 1–2%, так как ЦБ РФ прогнозирует рост ключевой ставки рефинансирования в диапазоне 7,5–9,5% годовых.

Можно ждать ускорения

По словам господина Афанасьева, сейчас, судя по рекламе, банки активизировались в направлении кредитования. «Мы, как и прежде, больше нацелены на свою собственную базу клиентов, которую хорошо знаем и взвешенно оцениваем риски по ним. Наша позиция в этой части не менялась. Думаю, что банки заложили динамику роста по кредитованию по сравнению с 2022 годом»,— говорит банкир. Сам банк «Санкт-Петербург» по итогам 2023 года ожидает роста портфеля потребительских кредитов на 7–10%.

Господин Додонов отмечает, что невысокие темпы прироста потребительских кредитов в январе, о которых сообщил ЦБ, говорят о достаточно консервативной кредитной политике, которой по-прежнему придерживаются банки, а также о слабой кредитной активности населения. Свою роль, вероятно, играют и введенные регулятором макропруденциальные ограничения на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой, считает аналитик.

«В течение года можно ожидать определенного ускорения сегмента потребительского кредитования на фоне ожидаемого начала восстановления экономики и низкой базы прошлого года — конечно, если не случится новых существенных экономических или иных шоков. При этом повторения показателей прошлых лет ждать, по всей видимости, не стоит»,— резюмирует господин Додонов.

«В случае неухудшения условий макросреды мы ожидаем постепенного восстановления темпов прироста потребкредитования в текущем году. Вместе с тем динамика рынка останется сдержанной с учетом вступивших с января 2023 года макропруденциальных лимитов»,— говорит господин Лопатин.

Сейчас банки восстановили активное кредитование населения и в 2023 году можно ждать новых рекордов, надеется господин Тузов. Среди важнейших тенденций он отмечает стабильный уровень просрочки по потребительским кредитам. Ухудшения качества заемщиков не произошло, темпы роста просрочки находятся на низком уровне в большинстве регионов РФ, в том числе и в Петербурге.

Виктория Алейникова