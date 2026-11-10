Самолет Airbus установил мировой рекорд по дальности перелета без посадки

После вылета из Мельбурна лайнер пролетел над Сиднеем, пересек Тихий океан в направлении Лос-Анджелеса, затем Северную Америку и Атлантику и через Великобританию добрался до Тулузы. Маршрут охватил три континента и два океана, экипаж дважды встречал закат и рассвет. На борту находились 13 человек, среди них — три летчика-испытателя Airbus, два пилота Qantas и пять инженеров Airbus. За полетом в реальном времени на сервисе Flightradar24 следили почти 4 млн человек.