Самолет Airbus установил мировой рекорд по дальности перелета без посадки
Испытательный самолет Airbus A350–1000ULR установил мировой рекорд по дальности полета коммерческого воздушного судна, указано в материалах Книги рекордов Гиннесса. В июле лайнер без посадки преодолел маршрут из Мельбурна в Тулузу длиной 23,155 тыс. км. В воздухе он провел 24 часа 24 минуты.
После вылета из Мельбурна лайнер пролетел над Сиднеем, пересек Тихий океан в направлении Лос-Анджелеса, затем Северную Америку и Атлантику и через Великобританию добрался до Тулузы. Маршрут охватил три континента и два океана, экипаж дважды встречал закат и рассвет. На борту находились 13 человек, среди них — три летчика-испытателя Airbus, два пилота Qantas и пять инженеров Airbus. За полетом в реальном времени на сервисе Flightradar24 следили почти 4 млн человек.
Испытание стало частью проекта Qantas Project Sunrise: оно нужно для сертификации самолета и проверки его возможностей на сверхдальних маршрутах. Для такой дальности лайнер оснастили специально разработанным центральным топливным баком на 20 тыс. л, его предоставила Rolls-Royce.
Завершенные испытания позволят Qantas Airways в 2027 году впервые запустить беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Сейчас самым длинным регулярным пассажирским рейсом считается маршрут Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком, он длится более 18 часов.