Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с конца августа
Январский фьючерс на нефть марки Brent к 11:53 мск снизился на 2,86% — до $89,92 за баррель. В последний раз Brent опускалась ниже $90 за баррель 31 августа 2026 года. По состоянию на 12:27 мск Brent скорректировалась на отметке $90,43 за баррель (-2,31%).
К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре терял 2,15% и торговался на уровне $84,98 за баррель. Так мировые цены на нефть отреагировали на положительную динамику в урегулировании конфликта США и Ирана. Накануне президент Дональд Трамп отмечал, что Штаты находятся в полной боевой готовности, однако вероятность возобновления атак он назвал минимальной.