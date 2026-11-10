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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
МирПереговоры

МИД России призвал не переоценивать присутствие европейцев на встрече в Абу-Даби

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что не стоит переоценивать факт присутствия представителей стран Евросоюза в Абу-Даби 10 ноября. По словам дипломата, в трехсторонних переговорах они не участвуют.
«До сих пор европейцы выступали как спойлеры процесса. И я не вижу никаких факторов, которые могли бы изменить эту точку зрения»,— сказал замглавы МИДа на брифинге. Он, однако, признал, что делегации Украины и США будут консультироваться с ними.
В Абу-Даби сегодня начались трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США. Перед этим прошли консультации европейских стран с делегациями из Киева и Вашингтона. На них присутствовали представители Франции, Германии, Италии и Великобритании.