МИД России призвал не переоценивать присутствие европейцев на встрече в Абу-Даби

«До сих пор европейцы выступали как спойлеры процесса. И я не вижу никаких факторов, которые могли бы изменить эту точку зрения»,— сказал замглавы МИДа на брифинге. Он, однако, признал, что делегации Украины и США будут консультироваться с ними.