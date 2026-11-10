Грозит ли импичмент главе Пентагона?

В Белом доме пообещали Хегсету полную поддержку. Тем более сейчас он курирует проект трансформации, которую проходят Штаты. Страна пересматривает свои отношения с Европой и требует от союзников большей ответственности за оборону. Также Вашингтон обновляет отношения с Пекином. Они определяются как сдерживание силой, а не конфронтацией. США не стремятся к господству над Китаем, его унижению или смене власти, но намерен не допустить доминирования КНР над Америкой и ее союзниками.