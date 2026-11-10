Грозит ли импичмент главе Пентагона?
Обзор зарубежной прессы
Дональд Трамп поддержит Пита Хегсета в случае объявления ему импичмента. Ведь «он выиграл две войны», заявил президент США на пресс-конференции в Белом доме. А конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, который требует отстранения шефа Пентагона, Трамп назвал полным неудачником. Против Хегсета выдвинуты обвинения по восьми статьями и связаны с войной в Иране, атаками на суда в Карибском море, а также с захватом Николаса Мадуро. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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На то, чтобы зачитать все обвинения против Пита Хегсета в Палате представителей, конгрессмену Томасу Мэсси потребовалось больше часа. В документе около десятка статей, отмечает Associated Press. Подчеркивается роль министра обороны в атаках на Йемен, ударах по судам в Карибском море, которые якобы принадлежат наркоторговцам. Он же был одним из разработчиков спорной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но основной акцент сделан на войне в Иране.
В проекте резолюции по импичменту говорится, что действия Пита Хегсета являются тяжкими преступлениями, он сознательно исполнял незаконные приказы и остается угрозой для Конституции. Мэсси также винит военное ведомство в сокрушительном поражении Республиканской партии на промежуточных выборах. Этот провал он во многом связывает с последствиями конфликта на Ближнем Востоке.
В Белом доме пообещали Хегсету полную поддержку. Тем более сейчас он курирует проект трансформации, которую проходят Штаты. Страна пересматривает свои отношения с Европой и требует от союзников большей ответственности за оборону. Также Вашингтон обновляет отношения с Пекином. Они определяются как сдерживание силой, а не конфронтацией. США не стремятся к господству над Китаем, его унижению или смене власти, но намерен не допустить доминирования КНР над Америкой и ее союзниками.
Это самый масштабный перелом в стратегии нацбезопасности со времен Второй мировой войны, заявил Хегсет, выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте. Он считает, что эти перемены даже глубже, чем распад Советского Союза. Меняется все, что определяло американскую политику на протяжении 80 лет.
Несмотря на то, что импичмент Хегсета поддерживают обе партии, скорее всего, инициатива провалится, считают аналитики Fox News. Большинство республиканцев все-таки будут голосовать против. Многие считают, что это попытка сделать министра обороны козлом отпущения, повесив на него неконституционные решения президента.
Импичмент министру обороны в истории США объявляли лишь однажды, 150 лет назад при президенте Уиллисе Гранте. Тогда Уильяма Белкнапа обвинили в получении крупных взяток. Но процедура так и не была завершена. За несколько минут до голосования министр подал в отставку, а позже Сенат его оправдал.