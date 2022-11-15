Кредитную «фабрику» перестроят

Белый дом обновил правила льготного кредитования крупных проектов — «фабрики проектного финансирования»,— расширив для инвесторов возможности участия в этой программе. Временно снижены требования к минимальной доле собственных средств в проекте — с 20% до 15%, к финансированию допущены проекты действующих компаний, а не только специально созданных, как сейчас. Одновременно увеличен лимит по сумме траншей, предоставляемых ВЭБ.РФ,— с 294 млрд руб. до 500 млрд руб. Представители бизнеса приветствуют повышение доступности механизмов «фабрики», особенно для тех, кто в условиях санкций не обладает достаточной свободной ликвидностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство утвердило постановление, расширяющее применение «фабрики проектного финансирования». Как пояснил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, изменения направлены на снижение нагрузки на инвесторов при реализации крупных инвестпроектов и на смягчение последствий санкций. Напомним, «фабрика» предполагает привлечение ВЭБ.РФ синдицированных кредитов под крупные проекты от 3 млрд руб.— на заемные средства приходится до 80% стоимости проекта, остальное должен вложить инвестор из собственных средств. Заемщикам гарантируется неизменность льготных ставок (зависят от ключевой ставки ЦБ) в долгосрочной перспективе. Уже профинансированы проекты на 750 млрд руб., на рассмотрении планы еще на 4 трлн руб. Перенастройка «фабрики» анонсировалась Минэкономики в начале ноября в составе пакета мер поддержки по стимулированию инвестиционной активности (см. “Ъ” от 7 ноября).

Обновленные правила предполагают смягчение требований к инвесторам: участвовать в программе смогут не только проекты с нуля, но и те, что реализуются уже действующими юрлицами без образования новой компании. Речь идет, например, о строительстве вторых очередей проектов, о расширении и модернизации производств. Кроме того, минимальная доля софинансирования проектов за счет собственных средств инвесторов снижена на 2022–2023 годы с 20% до 15%. При этом, если в проекте доля инвестора будет пониженной, доля участия ВЭБ.РФ сократится с 40% до 25% от стоимости проекта (без учета процентов по кредитам). Таким образом, увеличится доля банковского финансирования в рамках синдиката.

Одновременно увеличивается и размер финансовой поддержки со стороны ВЭБ.РФ в рамках «транша А». Поясним: синдицированные кредиты «фабрики» разбиваются на несколько частей (транш «А» выдается ВЭБ.РФ, транш «Б» — банками и ВЭБом). Ранее лимит ВЭБ.РФ в рамках траншей «А» составлял 294 млрд руб., теперь он повышается до 500 млрд руб. Как поясняет зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, «прежний лимит был обусловлен размером госгарантий, которые обеспечивали привлечение специализированным обществом проектного финансирования (СОПФ) ликвидности на рынке облигаций; требование об обязательной передаче траншей "А" на баланс СОПФ теперь исключается». Такой подход позволит обслуживать больше проектов и более крупные инициативы — в развитие решения о выделении на «фабрику» 120 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для увеличения объема кредитования проектов не менее чем на 500 млрд руб.

Как отмечает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина, уменьшение порога доли собственных средств инвестора снизит первоначальную нагрузку на него на 25%. «В условиях повышенной неопределенности это может сыграть существенную роль в пользу решения запустить перспективный проект»,— говорит эксперт. Соглашаются с этим и в бизнес-сообществе. Как пояснили “Ъ” в РСПП, послабление может сделать «фабрику» более доступной для компаний, которые в наибольшей степени пострадали от санкций и не располагают сейчас достаточным запасом свободной ликвидности. Возможность допуска к механизму действующих компаний в объединении называют «важной и своевременной правкой», поскольку требование о создании отдельного юрлица под проект снижало интерес бизнеса к этому инструменту.

Евгения Крючкова