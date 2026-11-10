Уиткофф анонсировал участие Европы в дальнейших переговорах по Украине
США, Украина и европейские страны на переговорах в Абу-Даби договорились о привлечении представителей Европы к дальнейшим многосторонним переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость принятия решений и обеспечивать надежные гарантии безопасности для Украины»,— указано в сообщении Стива Уиткоффа в соцсети Х по итогам переговоров делегаций Украины, США и Европы.
Участники переговоров обсудили гарантии безопасности для Украины и механизмы, которые позволят избежать эскалации после завершения конфликта. Для этого необходима «мощная послевоенная архитектура» военной безопасности Европы, добавил Стив Уиткофф.
Делегации США, Украины и Европы встретились в Абу-Даби перед началом трехсторонних переговоров России, США и Украины. Переговоры проходят 10-11 ноября. По информации Politico, в первый день стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины, а также возможность изменения оборонной системы Европы, во второй — территориальные вопросы.