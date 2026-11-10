Песков призвал не торопиться с оценкой шансов на мир до окончания переговоров

«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут»,— сказал господин Песков на брифинге. Российская делегация, по его словам, оценит ход обсуждений и затем решит, как и когда докладывать о процессе переговоров президенту Владимиру Путину.