Песков призвал не торопиться с оценкой шансов на мир до окончания переговоров
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что говорить о прогрессе в урегулировании конфликта России и Украины до окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби не стоит.
«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут»,— сказал господин Песков на брифинге. Российская делегация, по его словам, оценит ход обсуждений и затем решит, как и когда докладывать о процессе переговоров президенту Владимиру Путину.
В Абу-Даби уже начались переговоры делегаций России, Украины и США. Перед ними представители Киева и Вашингтона провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Италии. На повестке — гарантии послевоенной безопасности.