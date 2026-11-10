Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
«Т-Технологии» могут выплатить дивиденды в размере 4,8 рубля на акцию
Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,8 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2026 года, указано на сайте раскрытия информации. Окончательное решение по выплате акционеры примут 3 декабря. Доходность составляет 1,77%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 11 декабря.
Сегодня «Т-Технологии» представили результаты работы за третий квартал и девять месяцев. Чистая прибыль группы по МСФО с начала года выросла на 15% — до 137,9 млрд руб., за третий квартал — на 58%, до 63,4 млрд руб.
Согласно дивидендной политике «Т-Технологий», группа стремится направлять на дивиденды до 30% чистой прибыли по МСФО. По итогам второго квартала общая сумма выплат составила 12,6 млрд руб., или 4,7 руб. на одну акцию.