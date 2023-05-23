Семья не взяла ответственность

Арбитражный суд Свердловской области в рамках банкротного дела «Продовольственной компании» отказался привлекать владельца сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака и его сына депутата Госдумы Льва Ковпака к субсидиарной ответственности. С них и еще нескольких компаний хотели взыскать около 1 млрд руб. По мнению адвокатов, конкурсный управляющий попытается оспорить решение о субсидиарной ответственности, но шансы на это невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Лев Ковпак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Лев Ковпак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Свердловской области не стал привлекать к субсидиарной ответственности уральского бизнесмена и владельца сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, его сына депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака, супругу Льва – Веронику Ковпак и компанию «Лев» по обязательствам ООО «Продовольственная компания» (находится в банкротстве). Напомним, в 2021 году суд накладывал аресты на счета и имущество Льва Ковпака, его жены и отца по банкротному делу ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий ООО тогда полагал, что депутат занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Заявлялось, что Лев Ковпак выводил денежные средств ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест», находящихся под его контролем. А также выводил деньги в пользу компаний, подконтрольных его супруге и отцу. Речь шла о сумме более 650 млн руб. Позже аресты счетов и имущества успешно оспаривались.

По данным сервиса Kartoteka.ru, «Продовольственная компания» зарегистрирована в Екатеринбурге. Указано, что компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Ее владельцем является Ирина Денисова. Согласно финансовой отчетности по итогу 2021 года – на балансе компании 525,7 млн руб., убыток – 54,9 млн руб. В материалах определения суда говорилось, что юридическая связь между ООО «Прометей», где у Льва Ковпака было 84,8%, и «Продовольственная компания» прослеживается через единственного участника ООО «Продовольственная компания» Ирину Денисову, являющуюся генеральным директором ООО «ОЖК».

Согласно материалам суда, еще в июне 2021 года конкурсный управляющий попросил привлечь семью Ковпаков к субсидиарной ответственности.

Помимо них управляющий также просил привлечь компании «Продукт-Ленд», «Прометей», «ОЖК» и взыскать более 1 млрд руб. В марте 2023 года требование о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении Ковпаков и компании «Лев» было вынесено в отдельное производство.

Пытаясь привлечь к субсидиарной ответственности Игоря Ковпака и ООО «Лев» (принадлежит Ковпакам), управляющий в обоснование своего требования ссылался на то, что бизнесмен и «Лев» извлекали необоснованную выгоду из незаконного и недобросовестного поведения руководителей должника «Продовольственной компании». При этом необоснованная выгода, по его мнению, выражалась в том, что должником с марта 2017 по декабрь 2018 года в пользу ООО «Лев» было перечислено 2,1 млн руб. без встречного предоставления, в отсутствие первичных документов, а также в том, что Игорь Ковпак «совместно со своим сыном осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 млн руб.». Вместе с тем суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки на 2,1 млн руб. в адрес ООО «Лев». Суды признали данные перечисления соответствующими действующему законодательству и условиям договорных отношений сторон.

«Утверждение конкурсного управляющего о том, что Ковпак И.И. совместно Ковпак Л.И. осуществил вывод активов должника на сумму свыше 630 млн руб. материалами дела не подтверждается»,— говорится в материалах суда.

Конкурсный управляющий приводил также следующие основания, по которым Игорь Ковпак и ООО «Лев» должны быть привлечению к субсидиарной ответственности. Во-первых, совершение сделок, причинивших существенный вред должнику и его кредиторам на общую сумму 658,1 млн руб. Во-вторых, участие в «бизнес-модели» с «убыточными» и «прибыльными» центрами. Между тем, как отмечается в материалах, сделка по перечислению денежных средств должником в пользу ООО «Лев» признана судом законной.

Конкурсный управляющий указывал, что в рамках ГК «Бест» создана бизнес-модель с убыточными и прибыльными центрами, основной целью которой было сохранение активов ГК и безрискового, финансово-стабильного центра, в частности ООО «Лев», за счет ликвидации убыточных компаний группы, включая «Продовольственной компании». При этом конкурсным управляющим не представлено доказательств, как происходило приумножение или сохранение активов Игоря Ковпака или компании «Лев» за счет ликвидации должника или иных «убыточных» центров.

Суд также установил, что Игорь Ковпак не занимал должностей в «Продовольственной компании» и не имел полномочий совершать какие-либо сделки от имени ООО.

Что касается депутата Льва Ковпака, то суду также не было представлено доказательств того, что он одобрял, осуществлял, инициировал сделки, связные с делом. «Обстоятельствами дела о банкротстве, в том числе материалами каждого из рассмотренного обособленного спора подтверждается, что ни одна из сделок или действий «Продовольственной компании» не одобрялась Львом Ковпаком, не согласовывалась и не инициировалась им»,— указано в материалах. В определение суда также отмечается, что с 2013 года, все доли в обществах, формально находящиеся в собственности Льва Ковпака, переданы в доверительное управление. Это связано с тем, что с 2010 года господин Ковпак является депутатом Госдумы.

Суд пришел к выводу, что сделки, на которые указывалось в суде, по итогу «не изменили и не могли изменить структуру имущества» компании-должника и не могли привести ее к банкротству.

В итоге суд отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего, ООО «РНГО» о привлечении к субсидиарной ответственности Игоря и Льва Ковпаков, Вероники Ковпак, а также ООО «Лев» по обязательствам «Продовольственной компании».

По словам руководителя екатеринбургского офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, ни конкурсный управляющий, ни основной кредитор «РНГО» не представили в материалы спора как обоснования наличия у Ковпаков и компании «Лев» статуса контролирующих должника, так и оснований для привлечения к субсидиарной ответственности. «На мой взгляд, такой значительный срок рассмотрения обусловлен не сложностью дела, а пассивным процессуальным поведением управляющего и кредиторов. Подавая заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере более 1 млрд руб., к заявлению не приложены доказательства на данную сумму. Судом же установлено совершение вредоносных сделок на сумму чуть более 30 млн руб.»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Комсюков.

«Определение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности вероятно будет обжаловано в апелляционном порядке, но перспектива его изменения вышестоящими судами представляется маловероятной»,— резюмировал старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Адвокат Андрей Винницкий, представляющий интересы Льва Ковпака в суде, пообещал предоставить комментарий позже.

Мария Игнатова

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