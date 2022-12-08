Суд отказался взыскивать с депутата Госдумы Льва Ковпака 300 млн рублей убытков компании из Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области отказал конкурсному управляющему ООО «Продовольственная компания (Екатеринбург) в заявлении о взыскании более 300 млн руб. с депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца — основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, а также с Андрея Белкина, Ирины Денисовой и ООО «ОЖК». Конкурсный управляющий просил привлечь их к субсидиарной ответственности, ссылаясь на то, что ответчики были контролирующими должника лицами и получили выгоду от утраты предмета залога — товаров в обороте на 300 млн руб., следует из документов суда.

Товары обеспечивали исполнение обязательства ООО «Продовольственная компания» по кредиту в банке «Зенит» от 2014 года. Правопреемником по кредитному договору стало ООО «РНГО». Требование РНГО в размере 525,4 млн руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Продовольственная компания». Из них 300 млн руб. как обеспеченные залогом имущества (безалкогольные напитки, соки, питьевая вода, макаронные изделия, крупы, рыба, консервы, кондитерские изделия, детское питание, овощи). Они хранились на складе в Сысертском районе.

В 2016 году товары были перевезены на другой склад, впоследствии их остатки и стоимость уменьшались, и не соответствовали залогу. В феврале 2022 года остатки были утилизированы в связи с истечением срока годности. На момент признания ООО «Продовольственная компания» банкротом в 2020 году на складе оставалось товара на общую сумму 11 млн руб. «Снижение товарных остатков было следствием снижения товарооборота должника. Сохранение избыточного количества товаров на складе было нецелесообразным и не отвечало интересам оптимального использования ресурсов должника»,— говорится в определении суда.

Суд посчитал, что конкурсный управляющий не смог доказать, что Лев и Игорь Ковпаки являются контролирующими должника лицами, в результате действий которых причинены заявленные убытки. Требования к остальным ответчиком также признаны необоснованными.

Как писал «Ъ-Урал», в июле прошлого года Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество Льва Ковпака, его жены и отца по банкротному делу ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий ООО тогда полагал, что депутат занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Речь шла о сумме более 650 млн руб. Позже аресты счетов и имущества успешно оспаривались.

Татьяна Дрогаева

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