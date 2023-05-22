Игорь Ковпак передал сеть продуктовых магазинов «Кировский» сыновьям

Уральский предприниматель Игорь Ковпак передал бизнес — сеть продуктовых магазинов «Кировский» своим сыновьям — Дмитрию Ковпаку и Максиму Ковпаку, сообщил портал «Деловой квартал». Так, в торговом предприятии «Кировский» Дмитрию Ковпаку теперь принадлежит 83,6%, Максиму Ковпаку — 1%. 15,4% акций остается в собственности торгового предприятия.

Согласно сервису Kartoteka.ru, в ООО «Лев», 98,5% принадлежит Дмитрию Ковпаку, 1% — Максиму Ковпаку.

Сеть супермаркетов «Кировский» работает более 35 лет. В нее входят около 190 магазинов и торговых центров в регионе.

Полина Хабарова

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