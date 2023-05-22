Россельхозбанк присвифтнул

ЕС не собирается возвращать Россельхозбанк в систему SWIFT. Это было одним из пяти условий продления зерновой сделки после 17 июля, которые на прошлой неделе называл российский МИД. Евросоюз снимет санкции с Россельхозбанка только в случае завершения российско-украинского конфликта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано «Известиям». По его словам, ограничения Брюсселя не затрагивают торговлю продукцией между Россией и третьими странами, между ними «по-прежнему существуют варианты платежей».

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Речь идет о том, что Москва может просто использовать для расчетов банк-посредник, рассуждает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков: «Переподключение к SWIFT — это политическое требование, когда российская сторона хотела бы получить определенного рода уступки. Понятно уже, что ответ был отрицательный, поскольку участие или неучастие в SWIFT не является препятствием для проведения расчетов. Это удобная система, привычная для всех банков.

Но для проведения транзакций можно использовать и другие варианты. Прежде всего это корреспондентские отношения между Россельхозбанком и любым другим банком, у которого они не вызывают каких-то рисков, связанных с выполнением санкций. Это может быть и турецкая кредитная организация, и китайская, и какая-либо другая».

В числе других требований Москвы были поставки запчастей для сельхозтехники и разморозка активов российских компаний. Сделку продлили до 17 июля в первую очередь по просьбе Турции, сообщали в МИДе на прошлой неделе. Дело в том, что даже в случае игнорирования этих требований Западом соглашение пока выгодно для Москвы, уверен доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов:

«Вспомним события осени прошлого года, когда, по заявлению Минобороны, зерновой коридор в Черном море использовали украинские дроны для обстрела Черноморского флота. Казалось бы, это повод выйти из сделки. Россия на несколько дней ее покинула, но потом вернулась. Несмотря на то, что вторая часть соглашения не выполняется, РФ по-прежнему в ней участвует.

Россия будет до последнего пытаться выторговать благоприятные условия торговли зерном с западным миром, поскольку урожай, который собирают российские аграрии, необходимо в большом объеме отправлять на экспорт.

Примерно 40% зерна ежегодно уходит в другие страны. В новом сельскохозяйственном году будет рекордный урожай, и если его не отправить, то он просто пропадет, потому что его негде хранить, перерабатывать. Это проблема всех экспортоориентированных экономик.

Второй аспект — политическая помощь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он избрался на очередной срок. Именно он был посредником в конфликте России и Украины, и во втором туре ему было бы некстати потерять роль регионального лидера, выступающего миротворцем.

Что интересно, инициаторы санкций могут допустить совершение тех или иных сделок в масштабах, которые отражают интересы западных покупателей. Ведь некоторые операции Россельхозбанка прошли через JPMorgan, несмотря на блокировки корсчетов. То есть отдельные сделки могут пропустить, не подключая кредитную организацию к SWIFT. В этом смысле нити игры находятся по ту сторону баррикад — у инициаторов ограничений».

Зерновую сделку летом прошлого года заключили Москва, Киев, Анкара и представители ООН. Первая часть соглашения предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции. Вторая — разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию именно второй части сделки.

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Сабина Адлейба