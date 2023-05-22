Песков назвал неконструктивным нежелание ЕС переподключить Россельхозбанк к SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что председатель ООН Антониу Гутерриш сталкивается с неконструктивной позицией некоторых стран при попытках обеспечить соблюдение договоренностей по зерновой сделке между Россией, Украиной и Турцией. Так представитель Кремля прокомментировал данные СМИ о том, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки к системе расчетов SWIFT, что было одним из условий упомянутого соглашения.

«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия Организации Объединенных Наций, господин Гутерриш сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников. Это действительно осложняет процесс, осложняет выполнение российской части черноморской инициативы»,— указал господин Песков в ходе пресс-кола.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что контакты по зерновой сделке продолжаются и будут продолжаться далее. «Да, сделка продлена на два месяца, но два месяца — это достаточно непродолжительный срок, он быстро завершится»,— резюмировал представитель Кремля.

Снятие санкций с Россельхозбанка (РСХБ) и переподключение его к SWIFT — одно из требований России в рамках зерновой сделки, которую продлили на прошлой неделе. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил «Известиям», что ограничения могут смягчить или отменить только после завершения российско-украинского конфликта.

О продлении зерновой сделки — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Григорий Лейба