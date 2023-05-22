Песков о словах Моди: любые реформы ООН должны приниматься общим решением

Любые предложения о реформировании ООН должны быть приняты на основании общего консенсуса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди реформировать ООН.

Господин Песков отметил, что тема реформы ООН «не первый год обсуждается», и этот вопрос поднимали многие страны. «Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса»,— сказал он во время пресс-колла.

Господин Моди заявил, что ООН и ее Совет Безопасности (его пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) так и останутся «говорильней», если не будут отражать реалии современного мира. В декабре 2022 года Индия выступила за реформу СБ ООН, призвав включить в него страны Латинской Америки, Африки и Азии. В феврале МИД Японии призвал к реформе Совбеза ООН, обвинив Россию в злоупотреблении статусом постоянного члена Совета. О необходимости реформы всемирной организации также говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лаура Кеффер