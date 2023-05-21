Премьер-министр Индии Моди призвал реформировать ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ООН и ее Совет Безопасности так и останутся «говорильней», если не будут отражать реалии современного мира. Об этом он сказал в ходе выступления на саммите G7 в Хиросиме, передает The Economic Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Это вопрос анализа. Почему нам приходится говорить о мире и стабильности на разных форумах? Почему ООН, которая была создана с идеей установления мира, сегодня не преуспевает в предотвращении конфликтов? Почему ООН даже не приняла определения терроризма? Если вдуматься, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века»,— сказал господин Моди.

По мнению премьер-министра, организация также должна отражать голоса стран глобального юга. Если реформ не будет, а в ООН и ее Совете Безопасности так и продолжат просто говорить о предотвращении конфликтов, организация останется «говорильней», считает господин Моди.

Во время своего председательствования в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал реформировать Совбез за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. К реформе Совета Безопасности ООН также призывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Совбез, по его мнению, «заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами». Пять постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Эрдни Кагалтынов