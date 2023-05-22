МЧС заявило о стабилизации обстановки с природными пожарами в России

Обстановка с природными пожарами в России за прошлую неделю стабилизировалась, сообщила пресс-служба МЧС по итогам еженедельного селекторного совещания, которое провел замминистра Виктор Яцуценко. По данным ведомства, сейчас в 15 регионах РФ действует 78 очагов на площади более 6,4 тыс. га.

К тушению действующих возгораний привлечено свыше 1,2 тыс. человек и 260 единиц техники, в Свердловской и Тюменской областях применялась авиация. «Потушено более 10,1 тыс. техногенных пожаров, на которых спасены 944 человека, эвакуированы более 5,3 тыс. человек В городах Москва и Воронеж для ликвидации крупных пожаров применялись вертолеты и пожарные поезда»,— говорится в пресс-релизе МЧС.

На прошлой неделе глава МЧС Александр Куренков говорил, что обстановка с природными пожарами остается сложной. В мае из-за возгораний вводили режим ЧС в Курганской, Омской и Тюменской областях. В Курганской области режим ЧС отменили, но там в результате возгораний погиб 21 человек. Кремль говорил, что не видит необходимости принимать какие-либо дополнительные меры.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сводки с полей сожжений».

Лаура Кеффер