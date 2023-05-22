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МЧС заявило о стабилизации обстановки с природными пожарами в России

Обстановка с природными пожарами в России за прошлую неделю стабилизировалась, сообщила пресс-служба МЧС по итогам еженедельного селекторного совещания, которое провел замминистра Виктор Яцуценко. По данным ведомства, сейчас в 15 регионах РФ действует 78 очагов на площади более 6,4 тыс. га.

К тушению действующих возгораний привлечено свыше 1,2 тыс. человек и 260 единиц техники, в Свердловской и Тюменской областях применялась авиация. «Потушено более 10,1 тыс. техногенных пожаров, на которых спасены 944 человека, эвакуированы более 5,3 тыс. человек В городах Москва и Воронеж для ликвидации крупных пожаров применялись вертолеты и пожарные поезда»,— говорится в пресс-релизе МЧС.

На прошлой неделе глава МЧС Александр Куренков говорил, что обстановка с природными пожарами остается сложной. В мае из-за возгораний вводили режим ЧС в Курганской, Омской и Тюменской областях. В Курганской области режим ЧС отменили, но там в результате возгораний погиб 21 человек. Кремль говорил, что не видит необходимости принимать какие-либо дополнительные меры.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сводки с полей сожжений».

Лаура Кеффер

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Природные пожары в России

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения&lt;br>На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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