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Коммерсантъ FM
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Удаление 2ГИС из Google Play объяснили соблюдением санкций

Удаление приложения российского сервиса 2ГИС из магазина приложений Google Play связано с соблюдением законов о санкциях США в отношении России. Об этом рассказали в пресс-службе компании «РИА Новости».

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры»,— говорится в сообщении.

2ГИС пропал из Google Play 20 мая. Из магазина приложений App Store 2ГИС был удален еще в сентябре 2022 года. Оно все еще доступно для скачивания в магазинах приложений Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, RuStore.

Анастасия Ларина

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