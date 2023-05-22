Украинские военные с утра атаковали пять белгородских сел и райцентр Грайворон

С 9 часов утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ Белгородской области. Информацию об атаках в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, обошлось без пострадавших мирных жителей.

После работы системы ПВО часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. «Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — рассказал господин Гладков.

В селе Козинка минометные снаряды попали в три частных домовладения. От одного выстрела загорелся жилой дом. После прилета другого зафиксированы «значительное разрушение несущих конструкций» и повреждения автомобиля. В третьем домовладении поврежден забор. «Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий и подворовому обходу», — заверил губернатор.

В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного крестьянско-фермерского хозяйства.

В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

В райцентре Грайворон снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, но разрушений не зафиксировано.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет, а сам аппарат упал в 100 м от жилых домов.

На утреннем совещании в облправительстве также шла речь об обстреле грайворонских сел Головчино и Глотово. Ранее в ночь на понедельник в Головчине украинские квадрокоптеры сбросили взрывные устройства на здание сельской администрации и линию электропередаче.

Обо всех обстрелах Белгородской области за 21 мая читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте