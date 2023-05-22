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Коммерсантъ FM
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VK представила отечественный игровой движок Nau Engine и открыла доступ к его тестированию

Российская компания VK объявила название отечественного игрового движка — Nau Engine. Также теперь любой желающий может подать заявку на участие в тестировании продукта.

Как утверждают разработчики, движок поможет в разработке проектов для ПК, консолей, мобильных устройств и браузеров. Движок создается по принципу открытого кода, содержит ядро с редактором, позволяющим создавать типовые проекты и готовые игровые системы, также доступен интерфейс подключения к популярным сервисам.

По мнению разработчиков, движок поможет не только в разработке проектов, но и в интеграции их с платформами для создания игровых сезонов, контентных обновлений, лидербордов и сообществ. Ранее VK инвестировала 1 млрд руб. в разработку российского игрового движка, выпуск бета-версии планировался на 2024 год.

Евгений Федуненко

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