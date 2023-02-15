Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

VK инвестирует 1 млрд руб. в разработку игрового движка

VK официально сообщил о начале работы над собственным игровым движком с открытым исходным кодом. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, компания вложит в его разработку 1 млрд руб. В течение 2023 года VK намерена сформировать команду и разработать инструментарий движка, а выход движка в открытый доступ намечен на 2024 год, следует из представленной на пресс-конференции «дорожной карты».

«В 2024 году мы планируем выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом… С точки зрения разработки используется open source (открытый исходный код.— "Ъ")»,— сказал гендиректор VK в ходе пресс-конференции.

Впервые о планах VK разработать игровой движок «Ъ» сообщал еще в июле прошлого года: компания обсуждала перспективы проекта с замглавы Минцифры Максимом Паршиным, стоимость реализации проекта оценивалась в 3 млрд руб. В числе потенциальных пользователей этого ПО VK видела не только игровые студии, но и вузы, колледжи, а также многопрофильные компании. Кроме VK разработкой движка планировали заняться и структуры «Ростеха», но сейчас об этих планах ничего не известно.

Подробнее о планах VK — в материале «Ъ» «В движке появились новые детали».

Андрей Сапожников, Юрий Литвиненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...