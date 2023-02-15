VK инвестирует 1 млрд руб. в разработку игрового движка

VK официально сообщил о начале работы над собственным игровым движком с открытым исходным кодом. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, компания вложит в его разработку 1 млрд руб. В течение 2023 года VK намерена сформировать команду и разработать инструментарий движка, а выход движка в открытый доступ намечен на 2024 год, следует из представленной на пресс-конференции «дорожной карты».

«В 2024 году мы планируем выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом… С точки зрения разработки используется open source (открытый исходный код.— "Ъ")»,— сказал гендиректор VK в ходе пресс-конференции.

Впервые о планах VK разработать игровой движок «Ъ» сообщал еще в июле прошлого года: компания обсуждала перспективы проекта с замглавы Минцифры Максимом Паршиным, стоимость реализации проекта оценивалась в 3 млрд руб. В числе потенциальных пользователей этого ПО VK видела не только игровые студии, но и вузы, колледжи, а также многопрофильные компании. Кроме VK разработкой движка планировали заняться и структуры «Ростеха», но сейчас об этих планах ничего не известно.

Подробнее о планах VK — в материале «Ъ» «В движке появились новые детали».

Андрей Сапожников, Юрий Литвиненко