Боррель надеется, что ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине

Евросоюз (ЕС) приветствует решение G7 о подготовке к отправке на Украину истребителей F-16, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он надеется, что ЕС «уже скоро сможет» поставить истребители Киеву.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия»,— сказал господин Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС (цитата по ТАСС).

20 мая в администрации США заявили, что Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Ожидается, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Киеву самолеты. При этом США не определились, будут ли сами передавать F-16 Украине. МИД РФ пригрозил Западу «колоссальными» рисками в случае поставок истребителей Киеву.

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Лаура Кеффер