Российский еврейский конгресс пожаловался на автора экспертизы по делу Беркович

Российский еврейский конгресс обратился к главе СК Александру Бастрыкину после высказываний автора экспертизы по делу режиссера Жени Беркович Романа Силантьева. Конгресс просит проверить его высказывания на предмет разжигания межнациональной розни, пишет 17 мая РБК.

Речь идет о заявлении Романа Силантьева, в котором он сказал, что «евреи активно выступают за ваххабитов назло русским». Данное высказывание может разжигать межнациональную рознь, утверждают в Российском еврейском конгрессе.

Роман Силантьев является автором экспертизы, на основании которой на режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

В 2019 году он открыл Лабораторию деструктологии в Московском государственном лингвистическом университете. При этом все упоминания деструктологии имеют отношение к этой лаборатории или самому Роману Силантьеву. Адвокат Светланы Петрийчук и Евгении Беркович Ксения Карпинская считает, что термин «деструктология» является «лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз».

Напомним, Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали в Москве из-за уголовного дела о спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном по мотивам реальных допросов женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов. 10 апреля 2023 года в отношении авторов спектакля возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ; наказание от пяти до семи лет лишения свободы). 5 мая суд арестовал их на два месяца.

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