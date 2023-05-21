HR-холдинг Ventra: сохранить работу релокантам позволяют 35% российских компаний

В вопросе сохранения работы сотрудникам, фактически переселившимся в другие страны, российские компании разделились почти поровну. Это следует из опроса HR-холдинга Ventra. В 36% опрошенных компаний нельзя работать удаленно не из России, 35% относятся к такой практике нормально.

Для последних главное — компетенция сотрудника. «22% респондентов отметили, что все зависит от конкретного случая, и 7% затруднились ответить»,— сообщили «АиФ» в Ventra.

После полугода пребывания в другой стране граждане, уехавшие из РФ, но продолжающие работать на российские компании, теряют статус налогового резидента РФ и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, поскольку она уже является доходом от источника вне РФ. Поправки к Налоговому кодексу, касающиеся релокантов, были внесены 24 апреля. Они предполагали, что для тех cотрудников, которые потеряли налоговое резидентство (то есть работают из-за границы более 183 дней в течение 12 месяцев), ставка НДФЛ должна составить 30%. 25 апреля законопроект отозвали.

В мае в Минфине сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших за рубеж сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой и составит 13–15%.

Если фрилансеры работают по договору с организацией, не являются самозанятыми или ИП и у них есть обязанность уплачивать российский НДФЛ, то российская компания выступает налоговым агентом, напоминали эксперты.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «НДФЛ без границ».

Мария Федотова