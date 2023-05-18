Минфин: ставка НДФЛ для уехавших за рубеж работников останется на уровне 13-15%

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ставка НДФЛ для уехавших за рубеж сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой и составит 13-15%. Его слова приводятся на сайте Минфина. Этот пункт содержится в обновленной версии законопроекта о поправках в Налоговой кодекс, которые ранее были отозваны из Госдумы, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов»,— сказал Алексей Сазанов. Новая версия законопроекта подготовлены для внесения в Госдуму.

Господин Сазанов пояснил журналистам, что, согласно действующему законодательству, российским организациям необходимо самим определять ставку налога для удаленных сотрудников «в зависимости от каждой конкретной ситуации». В связи с этим предлагается «унифицировать» эти правила. «Это существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов»,— добавил он.

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