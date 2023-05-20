Белгородские власти опровергли фейки о диверсионной группе и сыне военного коммисара

Властям Белгородской области 20 мая пришлось развенчивать сразу несколько фейков, активно распространяемых в интернете. Сначала была опровергнута информация о попытке прорыва украинской диверсионной группы на территорию региона, а зачем о том, что страну покинул сын военного комиссара Белгородчины Валерия Грицая.

В правительстве Белгородской области сегодня уточнили, что 19 мая на границе региона «планово велась работа Вооруженных сил РФ», но прорваться на российскую территорию никто не пытался. «Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,- сообщил оперштаб области.

Позже в нем рассказали, что военный комиссар Валерий Грицай назвал фейковой распространяемую по сети переписку якобы от имени его сына, по которой тот покидает страну. Как пояснил господин Грицай, у него действительно есть сын, но он находится на территории России и «никуда выезжать не планирует». Более того, «он обучается в вузе и ежедневно посещает занятия, совмещая их с работой». «Все названные в фейковой переписке факты не соответствуют действительности»,- добавили в оперштабе.

Владимир Зоркий