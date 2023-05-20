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В Белгородской области рыбак наступил на мину и потерял ногу

Ночью 20 мая в Белгородской области произошло очередное происшествие, связанное с проведением специальной военной операции на территории соседней Украины. Как сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, в Краснояружском районе мужчина наступил на мину и потерял ногу. Пострадавший собирался ловить рыбу в трехстах метрах от границы.

«Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое. Будем помогать»,- рассказал глава региона.

Он еще раз призвал жителей области «соблюдать осторожность»: «Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах».

Власти регионов Черноземья постоянно информируют граждан о последствиях СВО, которые затрагивают мирное население субъектов. Так, вечером 18 мая у села Шаталовка Старооскольского округа, в 120 км к северу от границы Белгородской области с Харьковской областью, из-за попадания ракеты образовалась воронка размером 5 на 15 метров. А жителям райцентра Глушково Курской области потребовалась помощь медиков из-за украинского обстрела, позже они были выписаны на амбулаторное лечение, заявил губернатор Роман Старовойт.

Владимир Зоркий

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