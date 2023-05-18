В Белгородской области обстреляно еще одно село и сработала система ПВО

Под украинский обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. В светлое время суток подворовой обход продолжим»,— говорится в сообщении в telegram-канале главы региона.

Также от осветительного снаряда возле Новой Таволжанки загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

Также Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании над Белгородским районом системы ПВО: «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет».

А в селе Шаталовка Старооскольского округа, в 120 км к северу от границы Белгородской области с Харьковской областью Украины, «после громкого взрыва в лесополосе была обнаружена воронка 5 на 15 метров, с осколками»: «Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы».

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин