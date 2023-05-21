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Коммерсантъ FM
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Минстрой планирует до конца года внедрить правила строительства деревянных домов до 12 этажей

Минстрой намерен к 2024 году внести изменения в строительные нормативы в области строительства деревянных многоэтажек. Ожидается, что будут внедрены правила возведения таких домов до 12 этажей, сообщил представитель ведомства «Известиям».

В 2023 году запланированы различные опыты и исследования насчет строительства деревянных домов. В ведомстве отметили, что компания ГК CLT Development разрабатывает первые такие проекты. Среди них — гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе.

В министерстве считают, что здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России. Материал выдерживает высокие нагрузки и прочен для несущих конструкций. Скорость возведения при этом в 2,5 раза выше по сравнению с «классической железобетонной технологией».

Президент Владимир Путин в феврале поручил с текущего года начать использовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления для расселения россиян из аварийного жилья. По его мнению, нужно более широко применять технологии деревянного домостроения, использовать типовые проекты зданий с соблюдением требований безопасности.

О позиции Владимира Путина — в материале «Ъ» «Президент пошел навстречу лесу».

Леонид Уварчев

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