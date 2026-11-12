На подлете к Москве сбили 64 беспилотника за сутки
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Силы ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число дронов, которые были уничтожены на подлете к городу за сутки, достигло 64.
О последствиях ударов господин Собянин не сообщил. На месте падения обломков работают экстренные службы, глава города в Telegram.
Аэропорты московского авиаузла работают в ограниченном режиме, сообщали вечером в Росавиации. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево «принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами».
Новость обновлена в 0:49 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у Москвы 12 ноября.