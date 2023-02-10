Путин поручил расселять россиян из аварийного жилья в заводские деревянные дома

Президент России Владимир Путин поручил с 2023 года начать использовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления для расселения россиян из аварийного жилья.

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья»,— сказал господин Путин на совещании в Архангельске по вопросам развития лесопромышленного комплекса (цитата по ТАСС).

Глава государства отметил, что можно более широко применять технологии деревянного домостроения, использовать типовые проекты зданий с соблюдением требований безопасности. «Прошу правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос»,— заявил он.

Президент прибыл в Архангельскую область сегодня, 10 февраля. Там он осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса, операторскую цеха и лесной селекционно-семеноводческий центр.