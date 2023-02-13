Президент пошел навстречу лесу

Президент РФ согласился увеличить для крупных предприятий ЛПК размер компенсации транспортных затрат при экспорте и предложил проработать субсидии для вывоза продукции через порты Северо-Запада. Также отрасль, вероятно, получит отсрочку по платежам за аренду лесных участков и надеется на рост использования пеллет в отоплении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и глава УЛК Владимир Буторин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (справа) и глава УЛК Владимир Буторин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин по итогам совещания по мерам поддержки лесопромышленной отрасли 10 февраля поручил правительству доработать механизм субсидирования перевозок промышленной продукции. Сейчас предельный размер компенсации составляет 500 млн руб. на предприятие. Но, как пояснил в ходе совещания глава крупного лесопереработчика УЛК Владимир Буторин, для крупных предприятий такой размер компенсации не превышает 7% от затрат на логистику. Он попросил распределять транспортные субсидии для всех предприятий ЛПК ежеквартально в равном соотношении. Господин Буторин сообщил, что, по расчетам Минпромторга, на 2023 год на субсидии нужно 10 млрд руб. До этого лесопромышленники не раз просили правительство увеличить размер субсидии минимум до 50% транспортных затрат.

Президент также поручил ввести субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов Северо-Запада. Исторически отрасль экспортировала в основном в Европу, а сейчас пытается вывезти продукцию в Азию, прежде всего в Китай, но испытывает проблемы с перевозкой всех заявленных объемов по железной дороге.

Как сообщил на совещании глава ОАО РЖД Олег Белозеров, погрузка лесных грузов в 2022 году снизилась на 22%, или на 11 млн тонн, при этом среднемесячный объем заявок на перевозку в десять раз превышал объемы производства. «Что видно: заявляются предприятия, которые не имеют своих собственных производственных мощностей,— сказал он.— Сделано предложение, чтобы в приоритете к доступу к перевозке железной дорогой были прежде всего производители. Эти предложения с декабря отрабатываются с Минпромторгом, с правительством, и мы предлагаем это закрепить в правилах доступа к железным дорогам».

Замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило недавно уточнял, что 68% экспорта лесной продукции стремится попасть в Китай через погранпереходы. «С "Китайскими железными дорогами" строго определены объемы по каждой номенклатуре: например, я могу сдавать в сутки два поезда с лесом,— пояснял он.— Если я привезу три поезда или четыре, наш китайский партнер все равно примет только два, потому что на его стороне все мощности заточены именно на этот объем. И никакой другой груз на погранпереходе лес не выбивает».

Согласился президент и с просьбой участников рынка дать отсрочку по уплате аренды за те лесные участки, где древесина сейчас не заготавливается. Хотя в конце прошлого года правительство уже собиралось разрешить лесопромышленникам платить только за фактически заготовленную древесину, это решение пока так и не оформлено. Для поддержки внутреннего спроса Владимир Путин поручил уже в текущем году задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья, а также выделить дополнительно не менее 15 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов в ближайшие два года на перевод муниципальных котельных на пеллеты, в случае если это экономически целесообразно.

По мнению зампреда Архангельского облсобрания депутатов Александра Дятлова, принципиально важно, что в ходе совещания президент предложил конкретные меры по поддержке отрасли, о которых уже год просили ее участники. «Вопросы по пеллетам не решались вообще, мы более года поднимаем этот вопрос, но он находится в сфере ответственности Минфина, Минприроды, Минэкономики, и ни одно ведомство не хотело этим заниматься, а дать им такое поручение мог, конечно, только президент»,— отметил он. При этом, по словам чиновника, остались еще нерешенные вопросы, например проблема строительства лесных дорог.

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина