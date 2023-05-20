Белгородский губернатор сообщил об обнаружении в регионе двух неразорвавшихся снарядов «Ураган»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сельскохозяйственные работники обнаружили два неразорвавшихся снаряда от ракет «Ураган» в поле возле села Шамино и в овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперы решили обезвреживать снаряды на месте, людей отселяют на безопасное расстояние, сообщил господин Гладков в Telegram.

Об обнаружении первого снаряда губернатор сообщил в 17:19 мск. По его словам, сотрудники сельхозпредприятия нашли бомбу при проведении весенних полевых работ.

«Аналогичный снаряд от ракеты "Ураган" найден сельскохозяйственными работниками в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперами принято решение обезвреживать его на месте, предварительно оцепив территорию»,— написал господин Гладков о втором найденном снаряде. Запись опубликована в 19:05 мск.

В первом посте губернатор также сообщил о том, что саперы обезвредили снаряд, который сегодня утром, 20 мая, попал в частный дом в селе Архангельское Шебекинского округа.

Сегодня под обстрел также попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия, была повреждена линия электропередачи. В ночь на 20 мая житель Краснояружского района в 300 м от границы наступил на мину и потерял ногу.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов