Рыбак в Белгородской области наступил на мину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель Краснояружского района в 300 метрах от границы наступил на мину и потерял ногу. По словам мужчины, он шел ночью на рыбалку, когда наткнулся на мину.

«Ночью у нас произошло тяжелое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать»,— написал господин Гладков на странице в «ВКонтакте».

17 мая в житель села Черемошное Белгородского района наступил на мину «лепесток», пока косил траву в овраге. Ему оторвало правую стопу. 18 мая погибли два жителя села Нижнее Березово Шебекинского городского округа — они попали под обстрел, пока находились в огороде и сажали картошку.

Анастасия Ларина