В Белгородской области снаряд попал в жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Архангельское снаряд попал в частный жилой дом. Снаряд не разорвался. О пострадавших не сообщается.

«Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают. Оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории»,— написал губернатор в Telegram.

Ранее сегодня, 20 мая, под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия, была повреждена линия электропередачи. В ночь на 20 мая житель Краснояружского района в 300 м от границы наступил на мину и потерял ногу.

Анастасия Ларина