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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрыве на аэродроме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения, как утверждается, украинских Telegram-каналов о взрыве на аэродроме рядом с городом. По его словам, в последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ.

«Никакого взрыва конечно не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ»,— написал господин Развожаев в Telegram. По его словам, дезинформацию о взрыве разгоняют «укропаблики».

Публикация содержит скриншот поста в Telegram, в котором утверждается, что на аэродроме вблизи Севастополя произошел взрыв, поврежден вертолет Ми-8. Название Telegram-канала на скриншоте не отображено.

18 мая в Севастополе были слышны громкие взрывы. Господин Развожаев объяснил звуки учениями Черноморского флота РФ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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