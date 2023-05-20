Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрыве на аэродроме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения, как утверждается, украинских Telegram-каналов о взрыве на аэродроме рядом с городом. По его словам, в последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ.
«Никакого взрыва конечно не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ»,— написал господин Развожаев в Telegram. По его словам, дезинформацию о взрыве разгоняют «укропаблики».
Публикация содержит скриншот поста в Telegram, в котором утверждается, что на аэродроме вблизи Севастополя произошел взрыв, поврежден вертолет Ми-8. Название Telegram-канала на скриншоте не отображено.
18 мая в Севастополе были слышны громкие взрывы. Господин Развожаев объяснил звуки учениями Черноморского флота РФ.
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