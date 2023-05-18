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Коммерсантъ FM
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Взрывы в Севастополе объяснили учениями на флоте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие взрывы в городе-герое учениями Черноморского флота РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Черноморский флот проводит на Северном молу тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), которые включают в себя проведение учебных стрельб. Чиновник заверил, что в Севастополе все спокойно и под контролем.

В Симферопольском районе утром 18 мая с рельсов сошли вагоны с зерном. По предварительной информации, это произошло из-за подрыва железнодорожного полотна.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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