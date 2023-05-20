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Коммерсантъ FM
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Спецпредставитель КНР может посетить Москву на следующей неделе

Спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя ожидают в Москве на следующей неделе. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на информированный источник.

В феврале Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Ли Хуэй был назначен спецпредставителем по урегулированию конфликта.

16 и 17 мая господин Ли посещал Киев. Помимо Украины у него в планах визиты в Польшу, Францию, Германию и Россию. Европейское турне спецпредставителя КНР проходит в закрытом режиме — ни график встреч, ни продолжительность поездки заранее не разглашаются.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украине готовят китайскую ничью».

Мария Федотова

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