МВД России объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Хан

Фото: Marwan Ali, File / AP Карим Хан

Фото: Marwan Ali, File / AP

Согласно карточке в базе ведомства, гражданин Великобритании Карим Ахмад Хан разыскивается МВД по статье Уголовного кодекса России, но по какой именно, не уточняется.

11 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин анонсировал объявление судей и прокуроров МУС в розыск. По его словам, решение МУС выдать ордер на арест господина Путина и госпожи Львовой-Беловой является «безумным».

СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса 20 марта — спустя три дня после выдачи ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. По мнению ведомства, в их признаках есть состав преступления по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поскольку не участвует в Римском статуте, на основе которого был учрежден суд.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в середине марта 2023 года. В суде объяснили, что решение связано с незаконной депортацией детей из Украины в Россию». В Кремле в ответ заявили, что сама постановка вопроса об аресте Путина является «возмутительной и неприемлемой».

Александр Кислов