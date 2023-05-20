Рогов: ВСУ провели около 20 тренировок по форсированию Днепра с сентября

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал публикацию The Washington Post о проведении Украиной тренировки по форсированию Днепра в рамках предстоящего контрнаступления. По его словам, с сентября прошло около 20 таких тренировок.

«Мне известно о двух десятках подобных тренировок с начала сентября по конец апреля. <...> Легенда учений — форсирование Днепра, закрепление на плацдарме и захват крупного технического объекта, которым, несомненно, является Запорожская атомная станция»,— сказал господин Рогов ТАСС.

По данным запорожской администрации, тренировки проводились на верхнем бьефе Днепра в городе Запорожье выше Днепровской ГЭС. Военные высаживались с правого берега на левый. «Местом для тренировок было ныне не эксплуатируемое хранилище топлива на территории комбината "Звезда" в Заводском районе города Запорожья»,— добавил господин Рогов.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области, Украина при нехватке возможностей для полномасштабного наступления может сосредоточиться на захвате ЗАЭС. Он обращает внимание, что с точки зрения «международного резонанса это громко, так как все понимают значение атомной станции».

WP сообщила о начале тренировок накануне, 19 мая. По информации газеты, целью контрнаступления может стать возвращение под контроль Киева всей территории Запорожской области и разрушение «сухопутного коридора» в Крым.

Леонид Уварчев